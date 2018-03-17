Наблюдатели стран СНГ ожидают проведения выборов президента в соответствии с законами РФ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Наблюдатели на выборах президента РФ, представляющие парламенты стран СНГ, ожидают, что голосование пройдет в соответствии с законодательством Российской Федерации и граждане РФ сделают свой выбор. О своих ожиданиях и планах по участию в наблюдении они рассказали на на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"Мы надеемся, что все будет, как мы об этом думаем, - заявил депутат парламента Казахстана Ахмед Мурадов, представляющий делегацию страны по наблюдению за выборами президента России. - Для нас важен весь избирательный процесс, и опыт, и практика, и правовое обеспечение, и особенно то, что происходит в информационном пространстве, доступность информации. Мы воочию это все наблюдаем".

Мурадов добавил, что из Казахстана прибыли около 200 наблюдателей, представителей партий, движений, общественных организаций.

Депутат парламента Таджикистана Садриддин Шарипов также ожидает, что выборы пройдут в полном соответствии с законами Российской Федерации. "Мы будем участвовать в наблюдении за выборами и думаем, что эти выборы будут проходить на основе закона, которые действуют на территории РФ", - сказал он.

Шарипов подчеркнул, что в Таджикистане созданы все необходимые условия для проведения голосования на созданных в республике избирательных участках.

Наблюдатель от Узбекистана, первый заместитель председателя Сената Узбекистана Садык Сафаев пожелал России успехов в проведении голосования. "Уверен, что граждане РФ сделают правильный выбор и проголосуют за будущее своей страны", - сказал он.

На выборах будут работать десятки тысяч наблюдателей - как от кандидатов и партий, их выдвинувших, так и от федеральной и региональных общественных палат. Кроме того, на выборы аккредитованы почти 1,5 тыс. международных наблюдателей.