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Личный состав МВД Абхазии переведен на усиленный режим в связи с выборами президента РФ

Международная панорама
17 марта, 11:55 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 17, марта. /ТАСС

Порядка 300 сотрудников милиции будут задействованы в выборах, отметил министр внутренних дел АбхазияГарри Аршба

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СУХУМ, 17 марта. /ТАСС/. Личный состав МВД Абхазии переведен на усиленный режим несения службы в связи с предстоящими 18 марта выборами президента Российской Федерации, которые пройдут и на территории республики, где большинство граждан имеет двойное с РФ гражданство. Об этом ТАСС сообщил в субботу министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

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"Весь личный состав МВД Абхазии с 16 марта несет службу в усиленном режиме, порядка 300 сотрудников милиции будут задействованы в выборах. С 18:00 мск 17 марта все 20 избирательных участков по всей Абхазии будут взяты под охрану до окончания голосования 18 марта", - сказал Аршба.

Голосование на выборах президента России на территории Абхазии пройдет на 20 избирательных участках - как в городах, так и в крупных селах и поселках. На предыдущих президентских и думских выборах в 2012 и 2016 годах на территории Абхазии работало девять избирательных участков. Более 3,5 тыс. человек - военнослужащих седьмой российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Гудауте, и пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия - проголосовали досрочно.

В Абхазии гражданство РФ имеют около 190 тыс. из 240 тыс. жителей республики, около 90 тыс. из них обладают правом голоса.

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