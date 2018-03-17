СМИ: почти 50 человек погибли в Африне за сутки в результате турецких авиаударов

ТАСС, 17 марта. Турецкая авиация и артиллерия наносят удары по позициям курдских бойцов "Сил народной самообороны" (СНС) в административном центре Африн (65 км от Алеппо). Как сообщило в субботу агентство Firat, менее чем за сутки в городе погибло 46 человек, среди них 16 детей и 14 женщин.

Курды утверждают, что обстрелу подверглась больница "Аврин", находящаяся в центре города. Однако турецкий Генштаб опроверг эту информацию.

Турция объявила 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов в регионе Африн, где проживают около 1,5 млн человек, в том числе беженцев из других областей Сирии. Анкара считает СНС террористической организацией.