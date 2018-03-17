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Источник: Великобритания изучает ответные меры России

Международная панорама
17 марта, 12:37 дата обновления: 17 марта, 12:48 UTC+3

В субботу МИД РФ сообщил, что Россия высылает 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Великобритания изучает ответные меры МИД РФ, о которых российское внешнеполитическое ведомство объявило в субботу. Об этом сообщил ТАСС британский дипломатический источник.

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"Мы изучаем ответные меры Министерства иностранных дел России", - сказал собеседник агентства.

В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. При этом российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов.

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Скрипаль, Сергей Викторович
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