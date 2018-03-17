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Британский совет сообщил, что осведомлен об ответных мерах России

Международная панорама
17 марта, 12:48 дата обновления: 17 марта, 12:57 UTC+3

Совет предоставит дополнительную информацию в ближайшее время

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ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Британский совет проинформирован о том, что ему предписано прекратить деятельность в России. Об этом международная организация Соединенного Королевства по культурным связям и образовательным возможностям сообщила в субботу Twitter.

"Мы информированы о сообщениях, поступивших этим утром из России, относительно Британского совета. В ближайшее время мы предоставим дополнительную информацию", - отмечается в сообщении.

Британский совет учрежден британским правительством в 1934 году как общественная благотворительная организация. В России Британский совет ведет свою деятельность с 1992 года. Как сообщается на сайте организации, партнерами совета в России являются Пушкинский музей, Музеи Московского Кремля, Государственный центр современного искусства, музей современного искусства "Гараж" и многие другие.

В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. При этом российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России".

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В МИД Великобритании, куда ТАСС обратился за комментарием, его оперативно предоставить не смогли.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.

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Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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