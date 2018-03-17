Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава делегации МПА СНГ: отчет мониторинговой миссии на выборах будет положительным

Международная панорама
17 марта, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Первый заместитель председателя нижней палаты парламента Азербайджана Зияфат Аскеров также отметил положительные изменения в российском избирательном законодательстве

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Глава делегации Межпарламентской ассамблеи СНГ, первый заместитель председателя нижней палаты парламента Азербайджана Зияфат Аскеров выразил уверенность в позитивных выводах мониторинговой миссии по итогам проведения выборов президента РФ 18 марта. Об этом он заявил в субботу на встрече международных наблюдателей, осуществляющих мониторинг выборов, с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

СПЕЦПРОЕКТ

Все, что нужно знать о президентской гонке и процедуре голосования в России

Биографии кандидатов и часто задаваемые вопросы — в спецпроекте ТАСС

"Мы представляем Межпарламентскую ассамблею СНГ. Нас около 40 человек, 10 из них работает в Москве, остальные представляют мониторинговую миссию в регионах России. Мы руководствуемся в нашей работе принципами политической нейтральности, беспристрастности, отказа от каких-либо предпочтений в отношении кандидатов, - сказал он. - Завтра, по завершении голосования, мы совместно составим отчет, уверен, в нем будут сделаны положительные выводы".

Аскеров также отметил положительные изменения в российском избирательном законодательстве, в частности, он упомянул отмену открепительных талонов. "Я считаю, это очень хорошее новшество, что упрощает процесс голосования для избирателей, которые в силу обстоятельств не могут присутствовать на избирательном участке по месту жительства", - подчеркнул он.

На выборах будут работать десятки тысяч наблюдателей - как от кандидатов и партий, их выдвинувших, так и от федеральной и региональных общественных палат. Кроме того, на выборы аккредитованы почти 1,5 тыс. международных наблюдателей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Персоны
Косачев, Константин Иосифович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ высылает 23 британских дипломата и закрывает генконсульство королевства в Петербурге
2
Случаи высылки британских дипломатов из России и СССР. Досье
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
5
Посол Великобритании прибыл в МИД РФ
6
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Сегодня в России день тишины. Что это такое?