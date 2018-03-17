Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Террористы обстреляли жилые кварталы Дамаска

Международная панорама
17 марта, 14:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Ранены 13 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Army of Islam, via AP

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в субботу вновь обстреляли из минометных установок Дамаск и его окрестности. Как сообщил агентству SANA представитель полицейского управления, снаряды разорвались в нескольких кварталах города.

Согласно распространенной информации, ранения получили по меньшей мере 13 человек. Сведений о погибших нет. Огонь был открыт в период гуманитарной паузы, установленной по инициативе России в регионе Восточная Гута под Дамаском с 09:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) по местному времени.

Смотрите также

Центр по примирению: боевики трижды за сутки обстреляли Дамаск и его пригороды

Лавров: РФ жестко и по всем каналам предостерегла США от удара по Дамаску

СМИ: боевики обстреляли предместье Дамаска

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ высылает 23 британских дипломата и закрывает британское генконсульство в Петербурге
2
Случаи высылки британских дипломатов из России и СССР. Досье
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
5
Посол Великобритании прибыл в МИД РФ
6
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Сегодня в России день тишины. Что это такое?