Террористы обстреляли жилые кварталы Дамаска

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в субботу вновь обстреляли из минометных установок Дамаск и его окрестности. Как сообщил агентству SANA представитель полицейского управления, снаряды разорвались в нескольких кварталах города.

Согласно распространенной информации, ранения получили по меньшей мере 13 человек. Сведений о погибших нет. Огонь был открыт в период гуманитарной паузы, установленной по инициативе России в регионе Восточная Гута под Дамаском с 09:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) по местному времени.