Постпред РФ в Вене: Ирану понадобятся десятилетия для создания ядерной силовой установки

ВЕНА, 17 марта. /ТАСС/. Планы Ирана по созданию ядерной силовой установки в лучшем случае могут быть реализованы через несколько десятилетий. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Иранцы действуют транспарентно, у них появились планы создания такой [ядерной силовой] установки. До их реализации, я подозреваю, пройдет в лучшем случае несколько десятков лет, потому что это не такое простое дело создать ядерную силовую установку, и жизненно острой необходимости в этом у Ирана, как мне кажется, сейчас нет", - подчеркнул российский дипломат на просьбу корреспондента ТАСС пояснить иранские планы о создании ядерной силовой установки.

По его словам, сегодня у Ирана есть задачи более серьезные, в других областях, на которые можно было бы потратить силы и средства. "Иранцы просто проявили транспарентность, причем задолго до того, как их планы реализуются, - рассказал Ульянов. - К реальной политике это отношения не имеет, и уделять этой теме повышенное внимание, как это делают некоторые западные страны, смысла нет".

Власти Ирана в конце февраля уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении создавать ядерные силовые установки для морских судов. В ответ МАГАТЭ запросило Иран разъяснить его планы по развитию установки на ядерном топливе, предназначенной для использования как ядерной силовой установки на морских судах.

Постпред России в Вене Михаил Ульянов возглавил в пятницу российскую делегацию на заседании Совместной комиссии Ирана и "шестерки" по обзору выполнения соглашения об иранской атомной программе. Встречи проходят на регулярной основе один раз в квартал в австрийской столице, и на них обсуждается весь спектр вопросов, связанных с выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий.

23 января 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил Ульянова постоянным представителем РФ при международных организациях в Вене. Ранее этот пост занимал Владимир Воронков, который в июне 2017 года стал главой Контртеррористического управления ООН. До этого Ульянов занимал должность директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ. Среди основных направлений работы постпредства РФ при международных организациях в Вене - взаимодействие с МАГАТЭ, Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ), Управлениями ООН - по наркотикам и преступности, по вопросам космического пространства, Организацией по промышленному развитию (ЮНИДО), Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и др.