БДИПЧ ОБСЕ не комментирует планы властей Украины блокировать участие россиян в выборах

ВАРШАВА, 17 марта. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не считает себя организацией, которая может прокомментировать решение МВД Украины 18 марта блокировать находящимся в стране россиянам доступ на участки для голосования на выборах президента России. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер.

"По сути, голосование на выборах в другой стране регулируется двусторонними соглашениями между странами. Я не знаю каких-то международных стандартов в этой сфере. Существуют двусторонние договоренности об организации голосования между странами, поэтому мы не та организация, которая могла бы это [заявление властей Украины] прокомментировать", - сказал он.

В пятницу глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что граждан РФ, за исключением лиц с дипломатическим статусом, 18 марта не пропустят в российские дипломатические представительства для голосования на выборах президента РФ. Аваков также проинформировал, что в пятницу в МВД был вызван временный поверенный в делах РФ на Украине, до его сведения была доведена эта официальная позиция украинской стороны. Посольство РФ в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины.