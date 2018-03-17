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БДИПЧ ОБСЕ не комментирует планы властей Украины блокировать участие россиян в выборах

Международная панорама
17 марта, 14:15 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 17, марта. /ТАСС

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что граждан РФ, за исключением лиц с дипломатическим статусом, не пропустят в российские дипломатические представительства для голосования на выборах

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ВАРШАВА, 17 марта. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не считает себя организацией, которая может прокомментировать решение МВД Украины 18 марта блокировать находящимся в стране россиянам доступ на участки для голосования на выборах президента России. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер.

"По сути, голосование на выборах в другой стране регулируется двусторонними соглашениями между странами. Я не знаю каких-то международных стандартов в этой сфере. Существуют двусторонние договоренности об организации голосования между странами, поэтому мы не та организация, которая могла бы это [заявление властей Украины] прокомментировать", - сказал он.

В пятницу глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что граждан РФ, за исключением лиц с дипломатическим статусом, 18 марта не пропустят в российские дипломатические представительства для голосования на выборах президента РФ. Аваков также проинформировал, что в пятницу в МВД был вызван временный поверенный в делах РФ на Украине, до его сведения была доведена эта официальная позиция украинской стороны. Посольство РФ в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины.

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