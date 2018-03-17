США на форуме по Афганистану в Ташкенте будет представлять замгоссекретаря Томас Шеннон

ТАШКЕНТ, 17 марта./ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон возглавит делегацию США на международной конференции по Афганистану, которая пройдет в столице Узбекистана 26-27 марта текущего года. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе МИД республики.

"Посольство США в Ташкенте официально уведомило, что делегацию США на международной конференции по Афганистану будет возглавляет заместитель госсекретаря Томас Шеннон", - заявили в пресс-службе. По ее данным на Ташкентский форум прибудет также делегация Японии во главе со специальным помощником министра иностранных дел, послом Хироши Тахакаши.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства сообщили также, что для участия в ташкентском форуме приглашены глава внешнеполитической службы ЕС, генеральный секретарь ООН, руководитель внешнеполитического ведомства Китая и еще ряда стран. Ожидается, что делегацию России возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.