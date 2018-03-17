СБУ выслала из страны журналистку телеканала "Россия-24"

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали и депортировали в Россию журналистку телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деструктивную деятельность работника телевизионного канала "Россия-24" Натальи Гончаровой, которая осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора", - указано в сообщении. Гончарова выслана с Украины в Россию, ей на три года запрещен въезд в эту страну.

СБУ обвинила журналистку в том, что подготовленные ею четыре видеоматериала "наносили вред международному имиджу Украины". Отдельно отмечено, что она планировала 18 марта освещать события на Украине в день выборов президента России. Эти действия в спецслужбе заранее назвали "тенденциозными".

В пятницу глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что граждан РФ, за исключением лиц с дипломатическим статусом, 18 марта не пропустят в российские дипломатические представительства для голосования на выборах президента РФ. Аваков также проинформировал, что в пятницу в МВД был вызван временный поверенный в делах РФ на Украине, до его сведения была доведена эта официальная позиция украинской стороны. Посольство РФ в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины.

Кроме того, украинские националисты и участники экстремистских организаций в преддверии выборов распространили на своих интернет-ресурсах угрозы в адрес проживающих в стране россиян, которые захотят проголосовать 18 марта.