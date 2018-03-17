Британский совет разочарован предписанием прекратить свою деятельность в РФ

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Британский совет глубоко разочарован тем, что ему предписано прекратить деятельность в России. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу международной организацией Соединенного Королевства.

"Мы до глубины души разочарованы таким развитием ситуации. С нашей точки зрения, когда политические или дипломатические отношения становятся сложными, культурные связи и возможности в сфере образования жизненно важны для сохранения имеющегося диалога между людьми и организациями", - отмечается в сообщении.

"Мы остаемся приверженными развитию долгосрочных межличностных связей с Россией, как мы это делаем более чем в 100 других странах", - добавили в организации.

Британский совет учрежден правительством Великобритании в 1934 году как общественная благотворительная организация, в России ведет свою деятельность с 1992 года. Как сообщается на сайте организации, партнерами совета в РФ являются Пушкинский музей, Музеи Московского Кремля, Государственный центр современного искусства, музей современного искусства "Гараж" и многие другие.

В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. При этом российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России".