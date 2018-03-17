Мэй пообещала в ближайшие дни определиться с новыми антироссийскими шагами

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала в ближайшее время определиться с реакцией Лондона в ответ на высылку Москвой британских дипломатов, причем сделать это совместно с международными партнерами Соединенного Королевства.

"Мы рассмотрим наши будущие шаги в ближайшие дни вместе с нашими союзниками и партнерами", - сказала она в субботу во время выступления в Лондоне.

При этом она заявила, что Великобритания не потерпит, чтобы Россия угрожала жизни людей на территории Соединенного Королевства. "Я повторяю сегодня, что у нас нет разногласий с российским народом. Для многих русских эта страна стала их домом, и тем, кто подчиняется нашим законам и вносит вклад в развитие нашего общества, всегда будут рады. Но мы никогда не будем терпеть наличие угрозы от российского правительства для жизни британских граждан и других людей на британской земле", - сказала она.

Дело Скрипаля

Высказывания Мэй были посвящены объявленным в субботу российским МИД мерам - Россия объявила, что вышлет в недельный срок объявленных персонами нон-грата 23 британских дипломатов, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратит деятельность Британского совета в РФ.

Эти шаги стали ответными на антироссийский пакет мер, объявленный 14 марта Терезой Мэй и включающий в себя высылку 23 российских дипломатов и приостановку двусторонних контактов на высоком уровне.

Причиной столь жесткой позиции Лондона стало отравление 4 марта в английском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. Они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества и находятся в критическом состоянии. Британские власти, не представив каких-либо доказательств, обвинили РФ в причастности к отравлению. Москва категорически отвергает эти обвинения.

Тем временем, по мнению Мэй, ответные шаги Москвы не в состоянии изменить сделанных Лондоном выводов. "Ответ России не меняет сути дела - покушение на убийство двух человек на британской земле, для которого нет другого вывода, кроме того, что российское государство несет ответственность. Именно Россия грубо нарушает международное право и Конвенцию о запрете химического оружия", - сказала премьер.