Facebook заблокировала аккаунт фирмы, работавшей на предвыборную кампанию Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook заблокировала страницу британской компании Cambridge Analytica, занимающейся анализом данных для предвыборных кампаний. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press.

Причиной блокировки аккаунта стало нарушение правил соцсети в области политики неразглашения данных пользователей. Как отметили в Facebook, еще в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе соцсети, передал Cambridge Analytica данные об около 270 тыс. пользователей, связанные с их учетными записями в Facebook. Приложение, о котором идет речь, занималось составлением психологических портретов пользователей.

В соцсети указали, что программа получала данные пользователей с их разрешения, однако Коган нарушил правила Facebook, так как без уведомления передал полученную им информацию в компанию Cambridge Analytica. В 2015 году Facebook заблокировал приложение на своей платформе и потребовал от Когана и британской компании удалить данные. Однако несколько дней назад в соцсети выяснили, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.

Базирующаяся в Лондоне Cambridge Analytica занималась в том числе сбором информации в соцсетях об американском электорате для предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что глава фирмы Александр Никс в 2016 году отправил электронное письмо основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу. В нем он просил предоставить ему доступ к удаленной личной переписке экс-кандидата на президентских выборах США Хиллари Клинтон, которую можно было бы использовать в выгодных для штаба Трампа политических целях. WikiLeaks никогда не подтверждала, что в ее распоряжении могла находиться удаленная переписка Клинтон. По словам Ассанжа, запрос Cambridge Analytica был отклонен его организацией.