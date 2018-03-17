Чехия и Швеция отвергли причастность к происхождению "Новичка"

ПРАГА, 17 марта. /ТАСС/. Министры обороны и иностранных дел Чехии Карла Шлехтова и Мартин Стропницкий считают, что заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о чешском происхождении нервно-паралитического вещества "Новичок" ничем не подкреплено.

"Чехия с 90-х годов [ХХ века] является участником международного договора о запрете, разработке, производстве и распространении химического оружия. Республика четко его выполняет", - написала в субботу глава оборонного ведомства в своем Twitter.

Rozhodne odmitam takove absurdni obvineni. Ceska republika je od 90. let signatarem mezinarodni umluvy o zakazu, vyvoji, vyrobe a sireni chemickych zbrani a striktne ji dodrzuje. Nas liberecky 31. pluk chemiku se zabyva vyhradne ochranou proti temto latkam. — Karla Slechtova (@SlechtovaKarla) 17 марта 2018 г.

Заявление о происхождении "Новичка" в Чехии, считает Стропницкий, "ничем не подкреплено". Свое заявление глава МИД разместил также в своем Twitterr.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём также отвергла заявление Захаровой о шведском происхождении нервно-паралитического вещества.

Forcefully reject unacceptable and unfounded allegation by Russian MFA spokesperson that nerve agent used in Salisbury might originate in Sweden. Russia should answer UK questions instead. — Margot Wallström (@margotwallstrom) 17 марта 2018 г.

"Отвергаю утверждения представителя МИД России о том, что нервно-паралитический агент, использованный в Солсбери, мог происходить из Швеции", - написала Валльстрём в субботу в своем Twitter.

17 марта Захарова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что "наиболее вероятным источником происхождения" "Новичка" "являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок".

"Это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США надо ставить вопрос", - сказала она.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно- паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон грата и вышлет в недельный срок 23 британских дипломата, закрывает генконсульство Великобритании в Санкт- Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.