Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Киргизии усилены меры безопасности в связи с проводимыми в стране выборами президента РФ

Международная панорама
18 марта, 5:52 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 18, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь киргизского МВД уточнил, что за каждым избирательным участком закреплены сотрудники милиции, которые координируют работу с местными органами власти и членами избирательных комиссий

Поделиться
Материал из 1 страницы

БИШКЕК, 18 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Киргизии усилили меры безопасности в связи с проводимым на территории республики голосованием на выборах президента России. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье пресс-секретарь киргизского МВД Бакыт Сейтов.

СПЕЦПРОЕКТ

Все, что нужно знать о президентской гонке и процедуре голосования в России

Биографии кандидатов и часто задаваемые вопросы — в спецпроекте ТАСС

"Голосование на выборах президента России проводится в нашей стране на шести избирательных участках в шести городах", - сказал он. В связи с этим сотрудники органов внутренних дел предприняли дополнительные меры безопасности. "За каждым избирательным участком закреплены сотрудники милиции, которые координируют свою работу с местными органами власти и членами избирательных комиссий", - отметил представитель МВД.

По его словам, киргизской стороной предпринят "весь комплекс мер, необходимых для обеспечения безопасности и общественного порядка" во время голосования. "Предпринимаются все усилия для обеспечения проведения выборного процесса в нормальных условиях", - заверил Сейитов.

Как подчеркнул российский посол в Киргизии Андрей Крутько, голосование 18 марта проводится в шести городах республики - Бишкек, Ош (южный областной центр), Кара-Балта (Чуйская область), Кант (Чуйская область), Каракол (Иссык-Кульская область) и Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область). "Это на два участка больше, чем было открыто во время прошлых президентских и парламентских выборов в России", - уточнил он.

По его данным, в настоящее время в Киргизии зарегистрировано около 20 тыс. российских граждан. Как показывает практика, в голосовании принимают участие около половины из них.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия Киргизия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
В России вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся ношения светоотражающих жилетов
4
МИД Британии: ответные меры РФ не изменят позиции о причастности Москвы к делу Скрипалей
5
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
6
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
7
В ЦИК поступила жалоба с требованием отменить результаты выборов президента
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Выборы президента России. Узнайте, как голосует Дальний Восток