Парламент Китая переизбрал на второй срок премьера Госсовета Ли Кэцяна

ПЕКИН, 18 марта. /ТАСС/. Депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в воскресенье переизбрали Ли Кэцяна на второй срок в должности премьера Госсовета КНР (главы правительства). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Его кандидатуру поддержали 2964 депутата, двое проголосовали против.

Кандидатура Ли Кэцяна на пост главы правительства была предложена председателем КНР Си Цзиньпином, днем ранее переизбранным на пост главы государства на второй срок. После утверждения премьер предложит кандидатуры своих заместителей, членов Госсовета, глав министерств, комиссий, председателя Народного банка Китая (Центробанка), генерального аудитора и начальника секретариата.

Ли Кэцян родился в 1955 году в восточной провинции Аньхой, в возрасте 20 лет вступил в Компартию Китая. Окончил юридический факультет Пекинского университета, а также Академию экономических наук Китая.

С 1998 по 2003 год он был губернатором провинции Хэнань (Центральный Китай), с 2004 по 2007 год - секретарем парткома северо-восточной провинции Ляонин. В 2008-2013 годах Ли Кэцян занимал должность вице-премьера Госсовета КНР, а в 2013 году возглавил правительство страны.

Назначения в Центральный военный совет

Делегаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва в воскресенье назначили генералов Сюй Циляна и Чжан Юся заместителями председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР.

Членами ЦВС по итогам голосования стали начальник Объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Цзочэн, начальник Управления по политической работе Мяо Хуа, секретарь Комиссии ЦВС по проверке дисциплины Чжан Шэнминь и бывший главком ракетных войск Вэй Фэнхэ (ожидается, что по итогам сессии он будет назначен министром обороны).

ЦВС является высшим государственным органом по управлению НОАК. Он осуществляет свои функции параллельно с партийным органом по управлению вооруженными силами, Военным советом Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Обычно они идентичны по своему составу.

Назначения в Государственный надзорный комитет

Министр контроля Китая Ян Сяоду избран на пост главы Государственного надзорного комитета

На Всекитайском собрании народных представителей также избрали заместителя секретаря Центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины, министра контроля Ян Сяоду на должность главы Государственного надзорного комитета.

Его кандидатуру поддержали 2953 депутатов, шесть проголосовали против, семеро воздержались.

Положение о создании Государственного надзорного комитета было внесено в конституцию страны по итогам голосования, состоявшегося 11 марта в ходе третьего пленарного заседания сессии. Как ожидается, новое ведомство будет работать совместно с Центральной комиссией Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины. Оно будет осуществлять надзорную деятельность над любыми лицами, представляющими государственную власть.

Ожидается, что законопроект о функциях, правах и обязанностях нового надзорного органа будет рассмотрен парламентом КНР на заключительном пленарном заседании первой сессии, которое состоится 20 марта.

Глава Верховной народной прокуратуры

Депутаты первой сессии ВСНП избрали министра юстиции КНР Чжан Цзюня на должность генерального прокурора Верховной народной прокуратуры. Его кандидатуру поддержали 2951 депутат, пятеро проголосовали против, 10 воздержались, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Чжан Цзюнь родился в 1956 году в провинции Шаньдун, в 1974 году вступил в ряды Компартии Китая. В течение почти 30 лет работал на различных должностях в Верховном народном суде КНР. В 2012 году занял пост заместителя секретаря Центральной комиссии по проверке дисциплины ЦК КПК (ЦКПД).

В феврале 2017 года назначен министром юстиции КНР. По итогам прошедшего в октябре 2017 года XIX съезда Коммунистической партии Китая Чжан Цзюнь вошел в новый состав ее Центрального комитета.

В соответствии с конституцией КНР Верховная народная прокуратура является высшим органом государственного надзора за соблюдением законов. В круг ее задач входит руководство местными народными прокуратурами всех ступеней и специальными народными прокуратурами, рассмотрение и проведение следствия по делам, касающимся коррупции, хищений, посягательств на права граждан, пренебрежения служебными обязанностями и другим уголовным делам. Она осуществляет правовой контроль над судебным разбирательством и ходом следствия, а также выдает санкцию на арест наиболее злостных уголовных правонарушителей.

Верховная народная прокуратура подотчетна и подконтрольна ВСНП и его Постоянному комитету.

Председатель Верховного народного суда

Делегаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в воскресенье утвердили переизбрание на должность председателя Верховного народного суда КНР Чжоу Цяна.

Его кандидатуру поддержали 2956 депутатов, пятеро проголосовали против, пятеро воздержались.

Чжоу Цян родился в 1960 году в центральной провинции Хубэй. В 1978 году он вступил в ряды Компартии Китая. С 1998 по 2006 год занимал должность первого секретаря Секретариата Центрального комитета Коммунистического союза молодежи Китая, его предшественником на посту главы китайского комсомола был будущий премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

В 2006 году Чжоу Цян был назначен временно исполняющим обязанности главы правительства провинции Хунань, с 2007 по 2010 год работал губернатором региона. С 2010 по 2013 году занимал должности председателя постоянного комитета Собрания народных представителей и главы партийного комитета провинции.

В 2013 году Чжоу Цян был назначен председателем Верховного народного суда КНР. Имеет ученую степень магистра юриспруденции. По итогам прошедшего в октябре 2017 года XIX съезда Коммунистической партии Китая Чжоу Цян вошел в новый состав ее Центрального комитета.

Верховный народный суд Китая

Верховный народный суд является высшим судебным органом КНР. В его задачи входит осуществление надзора за судебной деятельностью судов всех уровней, разъяснение судебной практики, а также разбирательство наиболее важных в общегосударственном масштабе дел.

Согласно конституции КНР, Верховный народный суд подотчетен ВСНП и его Постоянному комитету. Председатель Верховного суда избирается на пять лет.