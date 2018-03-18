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Абэ: позиция Токио по усилению давления на Пхеньян не изменится

Международная панорама
18 марта, 8:56 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 18, марта. /ТАСС

Японский премьер отметил роль Сил самообороны страны в "разоблачении попыток Севера осуществлять нелегальные поставки нефти"

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ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. Позиция Японии, согласно которой на КНДР необходимо усиливать давление до тех пор, пока она не откажется от развития своей ракетно-ядерной программы, тверда и непоколебима. Об этом, выступая в воскресенье перед выпускниками государственной академии при министерстве обороны Японии, заявил премьер-министр Синдзо Абэ.

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"Международное сообщество должно объединиться и продолжить усиливать давление на Северную Корею до максимально возможного уровня до тех пор, пока она не предпримет конкретных действий. Эта наша позиция тверда и непоколебима", - приводит слова главы японского правительства агентство Kyodo. Абэ также особенно отметил роль Сил самообороны страны в деле "разоблачения попыток Севера осуществлять нелегальные поставки нефти".

Ранее северокорейское агентство ЦТАК опубликовало сообщение, в котором подчеркнуло, что Япония может лишится возможности прямого диалога с КНДР, если не прекратит усиливать давление на Пхеньян. "Если Япония продолжит так себя вести, она рискует навсегда остаться без билета до Пхеньяна", - говорится в сообщении. ЦТАК также подчеркивает, что именно "Япония выступает инициатором оказания давления и усиления санкционного режима в отношении Пхеньяна, панически реагируя на стремительные изменения", происходящие в межкорейском диалоге в последнее время.

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Персоны
Абэ, Синдзо
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