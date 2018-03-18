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Силовики пропускают на избирательный участок в посольство РФ в Киеве только дипломатов

Международная панорама
18 марта, 9:57 дата обновления: 18 марта, 10:19 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, марта. /ТАСС

Вокруг посольства России в Киеве находятся сотни полицейских в боевом обмундировании

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КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Представители Национальной полиции Украины и бойцы Национальной гвардии предприняли беспрецедентные меры для ограничения волеизъявления граждан России на избирательных участках страны. В частности, в посольство России в Киеве на открывшийся участок для голосования могут попасть исключительно дипломаты, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

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В районе посольства усилены меры безопасности. Сотни полицейских и бойцов Нацгвардии в полном боевом обмундировании окружили здание посольства. Воздухофлотский проспект, где расположено российское дипломатическое представительство, полностью перекрыт для движения транспорта трехметровой железной сеткой, через которую проходить можно только по паспортам и после досмотра сумок. Пропускают в диппредставительство РФ при наличии дипломатических паспортов, граждан с общегражданским российским паспортом украинские силовики не пропускают за оцепление. За ограждение также могут пройти граждане Украины.

Рядом с посольством расположились и представители националистических украинских организаций. Они прибывают сюда с деревянными щитами, которые также устанавливают на проспекте. Кроме этого, они привезли бочки, с помощью которых, вероятно, будут обогреваться, так как в Киеве сегодня холодно - около десяти градусов мороза. В целом обстановка спокойная, акций протеста нет.

Аналогичные ограничения для граждан России в день президентских выборов предприняты у зданий генконсульств в Одессе, Харькове и Львове.

Комментарий посольства

В пресс-службе посольства корреспонденту ТАСС подтвердили, что избирательный участок в Киеве открылся вовремя, но в голосовании принимают участие только дипломаты.

"Голосование началось в 08:00 по местному времени (09:00 мск), что соответствует регламенту, идет голосование сотрудников посольства", - сказали в пресс-службе, уточнив, что "сотрудники посольства, в том числе члены избирательной комиссии, беспрепятственно были пропущены в здание, но избирателей не пропускают".

В диппредставительстве также сообщили, что пока не располагают информацией о ходе голосования в консульствах РФ в ряде регионов Украины.

Ранее, 16 марта, глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил в Facebook, что режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".

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