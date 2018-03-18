Канада развернет миротворческую миссию в Мали до конца 2018 года

ОТТАВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канадский миротворческий контингент будет расквартирован в Мали до конца этого года. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC со ссылкой на информированный источник в правительстве Канады.

По его данным, в этой западноафриканской стране Оттава разместит боевые и транспортные вертолеты, которые должны заменить вертолетную группу из Германии, контингент солдат, численность которого пока не известна, и медицинский персонал. Источник добавил, что официальное заявление по размещению миссии под эгидой ООН в Мали может быть сделано уже на следующей неделе.

В последний раз канадские "голубые каски" были дислоцированы в Африке в 2001-2002 годах с миссиями в Эфиопии и Эритрее. C 2013 года, когда ООН начала операцию в Мали, в этой стране уже погибли 162 миротворца.

Летом 2016 года правительство Канады заявило, что "в ближайшее время" готово разместить в Африке до 600 своих военнослужащих и 150 полицейских в рамках миротворческой миссии ООН, но где именно могут появиться канадские "голубые каски" официальная Оттава не сообщала. Среди возможных стран разные источники называли Демократическую Республику Конго, Южный Судан, Центральноафриканскую Республику и Мали, где сейчас находятся миротворцы из Франции.