СМИ: украинские националисты пикетируют здание консульства России в Харькове

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Около 15 националистов пикетируют здание консульства Российской Федерации в Харькове, протестуя против выборов президента России.

"К консульству пришли около 15 митингующих, которые хотят не допустить голосования за президента Российской Федерации. Ближе к 11:00 (12:00 мск), как нам сообщили, митингующих будет гораздо больше", - сообщила в прямом эфире корреспондент телеканала "112 Украина".

За ситуацией следят сотрудники правоохранительных органов, на входе в диппредставительство они проверяют документы. На участок для голосования пытался попасть пожилой человек, но не смог.

Ранее организации украинских националистов заявили, что сорвут голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России на Украине. Позднее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипломатических учреждений 18 марта на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".