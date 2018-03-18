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Опрос: большинство граждан ФРГ не поддерживает позицию Лондона по делу Скрипаля

Международная панорама
18 марта, 10:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Почти 20% опрошенных считают, что напряженность между Великобританией и Россией может перерасти в военных конфликт

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ТАСС, 18 марта. Лишь 26% граждан ФРГ считают, что Германии следует из солидарности с Великобританией выступить против России в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного службой Emnid, сообщила в воскресенье газета Bild am Sonntag.

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Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

63% опрошенных высказались против того, чтобы Берлин из солидарности поддержал антироссийские действия Лондона. 11% воздержались от ответа. При этом 19% респондентов считают, что напряженность в отношениях между Великобританией и РФ может перерасти в военный конфликт.

Опрос проводился 15 марта, в нем приняли участие 504 гражданина ФРГ.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию призвала к единой реакции стран Евросоюза и США на действия России. "Запад должен быть един, противодействуя политике нарушения правил, проводимой Россией. Москва должна сейчас же без всяких "но" предоставить объяснения касательно дела об отравлении", - указала политик.

4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.

В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.

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