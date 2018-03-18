Рейтинг поддержки правительства Японии рухнул на фоне скандала в министерстве финансов

ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. Рейтинг поддержки правительства премьер-министра Японии Синдзо Абэ рухнул на фоне скандала с подделкой документов в министерстве финансов страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса, проведенного агентством Kyodo.

Так, рейтинг поддержки кабинета министров обвалился на 9,4 процентных пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим опросом, который агентство проводило две недели назад, и вышел на отметку 38,7%. Также 66,1% респондентов выразили уверенность в том, что сам Синдзо Абэ несет вину за подделку документов, в которой уличили министерство финансов страны.

Японский минфин под давлением оппозиции и прессы 12 марта признался, что подделке подверглись 14 представленных парламенту документов о сделке с государственным участком, который был продан по резко заниженной цене знакомому жены премьера. Из них, в частности, были вымараны имена Синдзо и Акиэ Абэ, Таро Асо, других высокопоставленных политиков. Были вычеркнуты многозначительные упоминания об "исключительном характере" этой сделки и об указании супруги главы правительства активно продвигать продажу участка.

Находящаяся также в центре этого скандала образовательная компания Moritomo Gakuen владеет частными учебными заведениями, известна националистическим уклоном педагогической деятельности и близостью к семье премьера Абэ. В городе Тоёнака префектуры Осака эта фирма собиралась открыть частную начальную школу. Для этого, как выяснилось, она приобрела государственный участок земли по цене в семь раз дешевле рыночной, что вызвало подозрения по поводу законности сделки. Супруга премьера Акиэ Абэ должна была стать почетным директором этой школы, но отказалась от должности после скандала.

Министерство финансов, оформлявшее эту продажу, в течение долгого времени отрицало факт подделки документов. Однако неопровержимые доказательства этого привела в своем расследовании крупная газета Asahi. Оппозиция теперь остро ставит вопрос об отставке Асо и личной ответственности премьера Синдзо Абэ.