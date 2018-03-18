Один украинский пограничник погиб, один ранен при взрыве гранаты в Донецкой области

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Один сотрудник Государственной пограничной службы Украины погиб, еще один получил ранения в результате детонации гранаты на одном из постов по охране контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ведомства.

"Вечером на одном из блиндажей у пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ "Майорское", пока по неизвестным причинам сдетонировала ручная осколочная граната. В результате двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, пострадавшим сразу была оказана медицинская помощь. "К сожалению, один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого - средней тяжести", - уточнили в ведомстве.