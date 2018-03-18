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Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ не ведут мониторинг выборов на Крымском полуострове

Международная панорама
18 марта, 11:08 UTC+3 МОСКВА 18, марта. /ТАСС

В организации нет консенсуса по статусу Крыма, подчеркнул глава наблюдательной миссии БДИПЧ Ян Петерсен

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не присутствуют на избирательных участках на Крымском полуострове. Об этом заявил в воскресенье журналистам глава наблюдательной миссии БДИПЧ Ян Петерсен, посетивший утром в день голосования избирательный участок №2 на Новинском бульваре в Москве.

"Нет, мы не ведем наблюдение в Крыму, поскольку, как вы знаете, в ОБСЕ нет консенсуса по статусу по вопросу Крыма, - сказал он. - Поэтому вести наблюдение там нельзя".

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Крымский полуостров стал частью России после того, как 16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении с Россией, это произошло после февральского переворота в Киеве. За воссоединение высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя (явка составила 80%), 18 марта президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Киев отказывается признавать Крымский полуостров частью России.

В 2018 году Севастополь и Республика Крым впервые после воссоединения с Россией принимают участие в выборах президента РФ.

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