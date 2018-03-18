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Эрдоган: ВС Турции и "Сирийская свободная армия" очистили от террористов Африн

Международная панорама
18 марта, 11:10 дата обновления: 18 марта, 11:38 UTC+3

По словам турецкого лидера, город контролируют вооруженные силы его страны и отряды сирийской оппозиции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© Kayhan Ozer/Pool Photo via AP

АНКАРА, 18 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в воскресенье о том, что город Африн очищен от террористов. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

"На момент 8:30 (совпадает с мск - прим. ТАСС) 18 марта части вооруженных сил Турции и отряды сирийской оппозиции установили контроль над городом Африн и очистили его от террористов", - приводит слова президента агентство.

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Ранее агентство Reuters передало, что формирования ССА вошли в Африн и взяли под свой контроль некоторые части этого населенного пункта в рамках операции турецких ВС "Оливковая ветвь". Как заявил агентству представитель ССА, Мухаммед аль-Хамадин, бойцы ССА вошли в Африн до рассвета с севера, востока и запада этого города и не столкнулись с каким-либо сопротивлением.

Ранее телеканал NTV сообщил, что отряды ССА начали в воскресенье утром входить в Африн в рамках операции турецких ВС "Оливковая ветвь". По его данным, самолеты ВВС Турции провели наблюдательные полеты над Африном, затем подразделения ССА приступили к осаде на юго-востоке города. Телеканал отмечает, что им удалось занять один из девяти центральных районов города, они не встретили какого-либо сопротивления. При этом в населенном пункте слышны звуки выстрелов и взрывов.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими.

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