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Киев хочет получить план действий по членству в НАТО до конца 2019 года

Международная панорама
18 марта, 11:27 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 18, марта. /ТАСС

Украинский лидер Петр Порошенко считает, что Североатлантический альянс с Украиной станет "намного сильнее и эффективнее, чем сегодня"

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© AP Photo/Efrem Lukatsky

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Украина стремится вступить в НАТО в ближайшие 10 лет и получить план действий по членству в альянсе уже до конца 2019 года. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в опубликованном в воскресенье интервью германской медиагруппе Funke.

"Наша цель - стать частью альянса в следующие 10 лет", - утверждал он. Порошенко считает, что НАТО "с Украиной станет намного сильнее и эффективнее, чем сегодня".

"Сейчас мы нуждаемся в плане действий по полному членству в НАТО. Мы хотим получить его до конца 2019 года", - сказал украинский президент.

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