Лондон не запрашивал проведение консультаций в НАТО после инцидента в Солсбери

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Великобритания не подавала после инцидента в Солсбери запрос в НАТО о проведении консультаций, согласно статье 4 Устава альянса, что происходит, когда одна из стран видит угрозу своей безопасности или территориальной целостности. Об этом сообщил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в опубликованном в воскресенье интервью газете Welt am Sonntag.

"От британского правительства нет такого запроса", - сказал он, отметив, что НАТО "должна соразмерно реагировать" на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. "Мы направили сильный сигнал единства Москве, это важно", - добавил Столтенберг. По его словам, НАТО изучит, как лучше защитить себя от химических атак.

Одновременно он подчеркнул, что альянс "осуждает нападение [на Скрипаля] и требует объяснения со стороны Москвы". Столтенберг снова утверждал, что "Россия становится все более непредсказуемой и агрессивной". "Мы видим, как РФ вписывает развитие атомного оружия в военную доктрину", - заявил генсек, подчеркнув, что альянсу "придется найти ответы на это". "Я думаю, что канцлер Меркель и ее коллеги на саммите НАТО в июле в Брюсселе примут соответствующие решения", - сказал он.

Генсек альянса заверял, что НАТО "не хочет войны, но ее цель - деэскалация". При этом, по его мнению, "устрашение является лучшим путем, чтобы избежать конфликта". Он сообщил, что сейчас идет подготовка следующей встречи Совета Россия - НАТО. "Мы и подавно не решили все проблемы, но важно вместе сидеть за столом и разговаривать друг с другом", - считает Столтенберг.