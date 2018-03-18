Иностранные наблюдатели уверены, что выборы президента России в Крыму пройдут законно

ТАСС, 18 марта. Иностранные наблюдатели, прибывшие в Севастополь, выразили уверенность в том, что выборы президента России в Крыму пройдут законно. Об этом они сообщили журналистам на брифинге в медиацентре города.

"Для нас очень важно, что мы, наконец, впервые после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, участвуем в выборах президента России… Я выражаю свою уверенность в том, что все пройдет нормально и законно… Мы хотим сами посмотреть на новшества, на технологические возможности, которые будут предоставлены вашим жителям, особенно хотим понаблюдать за процессом подсчета голосов", - сказала депутат парламента Кипра Скеви Кутра-Кукума.

Представитель Левой партии Германии Андреас Маурер отметил, что иностранным наблюдателям обеспечили все условия для работы на выборах. "Я очень рад, что с Кипра, из Франции, из других стран приехали представители. Я думаю, что интернациональное общество, Евросоюз, моя страна делают большую ошибку, особенно в этой ситуации: если на Западе думали, что выборы здесь проходят не так демократично, как это должно быть, то наше государство должно было прислать гораздо большее число наблюдателей, а они, наоборот, по указке Киева, говорят, что ехать сюда не надо, это противоречит демократическим принципам. Я должен сказать, что нам даны все возможности, нас ни в чем не ограничивают", - пояснил он.

По словам доктора юридических наук, кипрского дипломата Софоклиса Софокли, интерес Кипра к выборам российского президента большой. "Газеты наших партий постоянно, начиная с 2014 года, информируют жителей Кипра через все трибуны, что принятое населением Севастополя и Крыма решение [о воссоединении с РФ] было законным, закономерным и правильным. Это решение народа и его надо принять, потому что Крым был, есть и будет российским", - добавил иностранный наблюдатель.

Международные наблюдатели также отметили хорошую орагнизацию выборов на полуострове, активность избирателей и праздничное настроение, с которым жители региона приходят на избирательные участки.

"Мы уже посетили несколько избирательных участков [в районе Ялты]… Выборы действительно хорошо организованы. Это, конечно, праздничный день для крымчан. Все говорят друг другу: "С праздником!", когда заходят на участок. Атмосфера, конечно, радостная, для Крыма это праздник", - рассказал ТАСС международный наблюдатель из Финляндии, правозащитник Йохан Бекман.

По его словам, избиратели на тех участках, которые он посетил, проявили себя активно. "Избиратели активны. Мы увидели людей разных возрастов: были молодые, среднего и пожилого возраста, все голосуют. Все это идет оперативно, в хорошем порядке, без проблем", - сказал собеседник агентства.

Активность избирателей в Крыму отметил и международный Андреас Маурер, посетивший участки в Севастополе. "Я не могу сказать, что мы видели очереди, но люди идут на избирательные участки. Я примерно сравниваю [выборы президента РФ в Крыму] с выборами в Германии, утром у нас идут самые отважные на выборы, а здесь результат на 10:00 мск [по данным ГАС "Выборы"] - 14%. Я уверен, что в Германии в 10 утра показатель [по явке] будет не выше, а, может, даже ниже [чем в Крыму]", - отметил собеседник агентства.

Как и Бекман, Маурер отметил высокий уровень организации выборов в Крыму, отсутствие нарушений и весеннее настроение крымчан. "Мы получили информацию, что по всему Севастополю все было открыто вовремя, что нарушений нигде никаких нет, никаких жалоб не поступило… Работа идет хорошо, все как везде… Погода теплая, наши куртки лежат в машине, весеннее настроение, тюльпаны начинают цвести", - рассказал немецкий политик.

"Я думаю, что крымчане сейчас имеют возможность поставить точку в вопросе, какой был референдум, что это было желание народа [воссоединиться с Россией]", - добавил он.

Крымский полуостров стал частью России после того, как 16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении с Россией, это произошло после февральского госпереворота в Киеве. За воссоединение высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя (явка составила 80%), 18 марта президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, 21 марта документ ратифиировало Федеральным собранием. Киев отказывается признавать Крымский полуостров частью России.

В этом году Севастополь и Республика Крым впервые после воссоединения с Россией принимают участие в выборах президента РФ.