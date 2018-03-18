Новый глава МВД ФРГ намерен продлить и расширить контроль на границах Германии

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Новый глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер намерен продлить на неопределенное время и расширить контроль на границах Германии. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Welt am Sonntag.

"Контроль на внутренних границах ЕС необходимо сохранять до тех пор, пока Евросоюз не сможет эффективно защищать и контролировать свои внешние границы, - отметил Зеехофер. - Я не считаю, что в обозримом будущем это получится сделать".

Министр указал на то, что далеко не все пункты погранконтроля в ФРГ работают. "Теперь нужно обсудить, должно ли это так оставаться", - заявил Зеехофер.

Одновременно он высказался за ускорение депортации из страны просителей убежища, ходатайства которых были отклонены. Следует изучить, "в каких случаях необходимо изменить законы, а в каких нужны соглашения со странами происхождения" для осуществления высылки мигрантов, отметил министр.

Выборочный погранконтроль был введен в середине сентября 2015 года, после того как значительно увеличился наплыв беженцев в ФРГ, главным образом через Австрию.