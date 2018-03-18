Лондон отверг причастность военной лаборатории в Портон-Дауне к отравлению Скрипаля

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. МИД Великобритании считает, что предположение постоянного представителя РФ при ЕС Владимира Чижова о возможной причастности военной лаборатории в Портон-Дауне к инциденту в Солсбери не соответствует действительности. Об этом в воскресенье сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, в британском МИД заявили, что в предположении Чижова о вероятной связи дела отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с научно-техническим центром министерства обороны Великобритании в населенном пункте Портон-Даун нет "ни грамма правды". "Это просто еще одна тщетная попытка российского государства увести историю от фактов, что Россия действовала с грубым нарушением своих международных обязательств", - полагает пресс-секретарь МИД Соединенного Королевства.

Постпред РФ при ЕС ранее в воскресенье в интервью Би-би-си, отвечая на вопрос, каким образом нервно-паралитическое вещество оказалось в Солсбери, сказал: "Когда у вас есть нервно-паралитическое вещество или что-то еще, вы сверяете его с определенными образцами, которые вы храните в своих лабораториях. И Портон-Даун, как мы все знаем, является крупнейшим военным объектом в Соединенном Королевстве, который занимается исследованиями химического оружия. И он действительно расположен всего в восьми милях (около 13 км) от Солсбери". Ведущий Эндрю Марр, в свою очередь, спросил, значит ли это, что Портон-Даун несет ответственность за отравление Скрипаля и его дочери, на что Чижов ответил, что у него "нет доказательств".

Российский дипломат также указал, что Скрипаля можно "справедливо назвать предателем", но "с юридической точки зрения российское государство ничего не имеет против него". "Я исключаю возможность того, что после распада Советского Союза какие-либо запасы химического оружия были вывезены из России, но были определенные специалисты, в том числе некоторые ученые, которые сегодня утверждают, что несут ответственность за создание нервно-паралитических веществ, они уехали из России и в настоящее время проживают в Великобритании", - добавил он.

4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.