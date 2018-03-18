Джонсон: у Лондона есть доказательства производства РФ отравляющего вещества "Новичок"

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Великобритания обладает доказательствами того, что Россия в течение последних 10 лет изготавливала и создавала запасы нервно-паралитического вещества "Новичок". Об этом глава британского МИД Борис Джонсон заявил в воскресенье в интервью телеканалу Би-би-си.

"У нас на самом деле есть доказательства, собранные на протяжении последних 10 лет, что Россия не только вела разработки нервно-паралитических веществ с целью совершения убийства, но и создавала и накапливала [вещество] "Новичок", - утверждает он.

Британская сторона полагает, что именно вещество "Новичок" были использовано для отравления 4 марта в Солсбери осужденного в России за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Это нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которое производится только в России", - также утверждал Джонсон. Россия эти обвинения отвергает.

Ранее, выступая в этой же передаче на Би-би-си ("Шоу Эндрю Марра"), постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов отверг возможность того, что у России есть какие-то запасы подобных веществ. "У нас вообще нет таких запасов", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что в РФ нет никаких запасов нервно-паралитических веществ.