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СМИ: разведка ФРГ проинформировала Бундестаг об угрозе нападения со стороны КНДР

Международная панорама
18 марта, 13:15 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 18, марта. /ТАСС

По данным газеты Bild am Sonntag, замглавы Федеральной разведывательой службы ФРГ Оле Диль сказал, что ракеты КНДР "сейчас могут достигнуть Европы и Германии"

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БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Федеральная разведывательная служба Германии проинформировала депутатов Бундестага о возможностях КНДР нанести ракетный удар по странам Европы. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild am Sonntag со ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, замглавы ведомства Оле Диль несколько дней назад на секретном совещании заявил группе депутатов, что "с уверенностью" можно сказать, что ракеты КНДР "сейчас могут достигнуть Европы и Германии".

Представитель структуры также отметил, что Пхеньян в состоянии оснастить свои межконтинентальные ракеты ядерными боеголовками.

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