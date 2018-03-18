СМИ: разведка ФРГ проинформировала Бундестаг об угрозе нападения со стороны КНДР

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Федеральная разведывательная служба Германии проинформировала депутатов Бундестага о возможностях КНДР нанести ракетный удар по странам Европы. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild am Sonntag со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, замглавы ведомства Оле Диль несколько дней назад на секретном совещании заявил группе депутатов, что "с уверенностью" можно сказать, что ракеты КНДР "сейчас могут достигнуть Европы и Германии".

Представитель структуры также отметил, что Пхеньян в состоянии оснастить свои межконтинентальные ракеты ядерными боеголовками.