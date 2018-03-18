Сторонники Саакашвили на митинге в Киеве потребовали импичмента Порошенко

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Участники многотысячного митинга в центре украинской столицы, организованного "Движением новых сил" Михаила Саакашвили, потребовали отставки президента Украины Петра Порошенко. Об этом в воскресенье сообщает корреспондент ТАСС с места события.

"Порошенко - казнокрад и офшорник", "Импичмент Порошенко", "Каюсь, что за тебя голосовал", - с такими лозунгами стоят люди на площади Независимости в Киеве. Всего в центре города собрались не менее трех тысяч человек, они держат государственные и черно-красные флаги. Кроме требований импичмента главы государства, митингующие выступают за отставку главы МВД Арсена Авакова и генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Митингующие выступают на сцене с критикой действий Порошенко. Среди участников акции была замечена депутат Верховной рады Надежда Савченко. Правопорядок охраняют около полутора тысяч полицейских. Ранее организаторы пообещали, что после завершения выступлений со сцены протестующие отправятся к резиденции Порошенко в Козине под Киевом.

С осени 2017 года сторонники Саакашвили регулярно проводят акции протеста на Украине. Они требуют отставки действующей власти и возвращения украинского гражданства лидеру "Движения новых сил" Михаилу Саакашвили, которого он был лишен 26 июля 2017 года указом Порошенко. Экс-президент Грузии был задержан в Киеве 12 февраля 2018 года, а затем выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину, позже Государственная пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.