Военные Израиля предотвратили попытку восстановления тоннеля на границе с сектором Газа

ТАСС, 18 марта. Армия обороны Израиля предотвратила попытку движения ХАМАС восстановить тоннель, который который вел из сектора Газа на территорию еврейского государства.

"Ночью Армия обороны Израиля сорвала попытку террористической организации ХАМАС восстановить террористический тоннель в районе Керем-Шалом на юге Израиля, - отмечается в сообщении ВС Израиля в Twitter. - В рамках усилий по обнаружению и нейтрализации террористических туннелей, которые продолжаются с момента проведения военной операции "Нерушимая скала" и которые активизировались в последние шесть месяцев, попытка восстановления старого террористического туннеля ХАМАС была выявлена на ранней стадии".

Overnight, the IDF thwarted an attempt of the Hamas terror organization to renew an offensive terror tunnel in the Kerem Shalom area in southern Israel pic.twitter.com/4DOYxeMSV3 — IDF (@IDFSpokesperson) 18 March 2018

Кроме того, Армия обороны Израиля заявила, что уничтожение туннеля произошло ночью посредством инженерных работ, проводимых Южным командованием на территории Израиля для защиты мирных жителей и суверенитета страны. "Армия обороны Израиля не желает обострения ситуации, но мы подготовлены к различным сценариям", - отмечается в ее сообщении. Кроме того, Армия обороны Израиля заявила, что "попытка восстановить террористический тоннель демонстрирует, что движению ХАМАС трудно согласиться с крахом проекта туннелей и оно продолжает тратить средства, так необходимые для жителей сектора Газа". "ХАМАС по-прежнему несет ответственность за все происходящее в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Как сообщил журналистам официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, израильские силы не пересекли границу, чтобы уничтожить тоннель, но использовали новую технику. "Мы не использовали взрывчатые вещества. [Тоннель] был заполнен определенным материалом с определенным составом", - приводит агентство Reuters слова Конрикуса.