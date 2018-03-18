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Международные наблюдатели заявляют об отсутствии нарушений на выборах в Крыму

Международная панорама
18 марта, 15:41 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 18, марта. /ТАСС

В регионе работают 43 международных наблюдателя из 20 стран

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Прибывшие в Крым международные наблюдатели из Испании и Швеции заявили, что в ходе посещения избирательных участков в Симферополе во время выборов президента России не обнаружили нарушений прав избирателей.

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"Мы были в трех пунктах [на трех избирательных участках]. Никаких нарушений не видели нигде, все делается профессионально и порядочно", - сказал журналистам международный наблюдатель из Швеции Даниель Кристофер Валландер.

С ним согласился и его коллега из Испании. "Мы довольны процессом [ходом голосования в Крыму], не нашли нарушений", - сказал наблюдатель Испании Диего Гуильен Перес.

По данным избиркома, в Крыму работают 43 международных наблюдателя из 20 стран, в том числе США, Великобритании, Украины, Франции, Италии и ряда других. Большинство из них работают в Ялте, Севастополе и Симферополе, в частности, Ялту посетили 24 наблюдателя из Франции, Италии, Австрии, Германии, Финляндии, Сербии, Афганистана, Малайзии, США.

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"Видно, как много людей были задействованы в подготовке и проведении выборов президента России, много людей голосуют. Я лично убедился в том, что все проходит прозрачно", - сказал наблюдатель из Малайзии Селвараж Несхан, слова которого привели в пресс-службе горсовета Ялты.

Его поддержал и наблюдатель из Афганистана Эхлас Тамим Мохаммад. "Мы видим, что все прозрачно и открыто. Мы свободно можем наблюдать за тем, как проходит данный процесс, как люди тайно голосуют в кабинах, потом отправляют бюллетени в специальную машину. Пока никаких нарушений я не видел", - привели слова наблюдателя в пресс-службе.

Выборы президента РФ в Крыму проходят впервые, в республике в 08:00 мск открылись 1206 избирательных участков, где смогут проголосовать около 1,5 млн избирателей. По данным на 12:00 мск, по Крыму проголосовали 506,2 тыс. избирателей или 33,81%.

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