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Экс-премьер Украины Азаров просит суд Киева допросить его по делу Януковича о госизмене

Международная панорама
18 марта, 15:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, марта. /ТАСС

Бывший глава кабмина выразил мнение, что утрата Украиной Крыма стала "результатом госпереворота и прихода к власти абсолютно неквалифицированных людей"

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КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, проживающий в России, выразил готовность дать показания в качестве свидетеля по делу о государственной измене в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева. Соответствующее заявление Азарова опубликовал в воскресенье в Facebook адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"Прошу обеспечить проведение моего допроса как свидетеля в уголовном деле ... в порядке международной правовой помощи... в режиме видеоконференции из уполномоченного суда города Москвы", - сказано в заявлении Азарова.

Как уточнил Сердюк, заявление было передано защите бывшего главы государства накануне, 17 марта, "во время личной встречи".

Кроме заявления, Сердюк опубликовал видеообращение Азарова, в котором он выразил готовность рассказать все, что ему "известно о событиях, связанных с госпереворотом, о том, что происходило тогда". Он также выразил убеждение, что "утрата Украиной Крыма и тяжелейшие экономические последствия являются результатом госпереворота и прихода к власти абсолютно неквалифицированных людей, занимающихся преимущественно собственными бизнес-интересами".

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В своем видеообращении Азаров вернулся к событию, предшествовавшему "майдану", - отказу Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 2013 году. "Как премьер-министр я официально предупреждал народ Украины о том, что подписание соглашения на таких условиях приведет к резкому ухудшение экономического состояния Украины, девальвации национальной валюты, обнищанию граждан, потере экономических рынков. Нам было ясно, что одностороннее подписание Украиной такого соглашения без урегулирования всех спорных вопросов с Россией приведет к потере как минимум $30 млрд наших экспортных поставок в Россию", - утверждает Азаров, заверив, что "готов это подтвердить документами". "К большому сожалению, те, кто осуществил госпереворот, прежде всего, руководствовались своими интересами и не думали о государстве, и это и привело к тяжелым последствиями в виде конфликта в Донбассе и тем событиям, которые произошли в Крыму", - заключил он.

Прокуратура Украины обвиняет Януковича по трем статьям уголовного кодекса: "Государственная измена", "Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины", "Пособничество в ведении агрессивной войны". Ранее сторона обвинения заявляла, что для бывшего президента намерена требовать пожизненное заключение. В суде уже были допрошены свидетели обвинения, 21 марта запланирован допрос свидетелей защиты, судебные прения по делу назначены на 18 и 19 апреля. На предыдущем заседании 14 марта суд попросил адвокатов обеспечить прибытие 13 оставшихся свидетелей на ближайшие восемь заседаний и допросить их, а также выразил готовность "обеспечить Виктору Януковичу допрос с помощью видеосвязи".

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