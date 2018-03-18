ПА ОБСЕ призвала постпреда Украины обеспечить голосование россиян

ВЕНА, 18 марта. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) выразила обеспокоенность блокированием на Украине доступа россиян к голосованию в российских дипломатических представительствах и обратилась к постоянному представителю Киева при ОБСЕ Игорю Прокопчуку с призывом обеспечить голосование россиян, а также избегать провокаций. Об этом заявил в воскресенье корреспондент ТАСС директор по коммуникациям ПА ОБСЕ Нэт Перри.

"Наш мандат заключается в наблюдении и оценке [выборов] в той стране, где проводятся выборы, в данном случае в Российской Федерации, а не за ее пределами. Содействие голосованию за пределами страны является двусторонним вопросом, который должен определяться участвующими странами (Россией и Украиной - прим. ТАСС). Мне неизвестны какие-либо международные стандарты или обязательства по содействию голосованию для иностранных граждан", - отметил Перри, говоря о позиции ПА ОБСЕ относительно ситуации с недопуском россиян к голосованию на Украине.

"Парламентская ассамблея ОБСЕ выразила обеспокоенность постоянному представителю Украины при ОБСЕ, послу Игорю Прокопчуку, ситуацией с голосованием в российских дипломатических представительствах. Письмо было направлено вчера Прокопчуку от имени вице-председателя ПА ОБСЕ и главы наблюдательной миссии ПА ОБСЕ в России Мариетты Тидей, а также председателя Общего комитета по правам человека ПА ОБСЕ Игнасио Санчеса Амора, в нем была изложена озабоченность по поводу планов блокировать голосование в российских дипломатических представительствах на Украине", - подчеркнул Перри.

По его словам, "в письме признается сложный статус российско-украинских отношений", но подчеркивается "необходимость приложить усилия, чтобы граждане России смогли голосовать и избегать любых провокаций".

Ранее в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), которое является уполномоченным органом ОБСЕ по наблюдению за выборами, ТАСС сообщили, что процесс обеспечения голосования россиян на президентских выборах на территории Украины должен определяться двусторонними соглашениями между Москвой и Киевом из-за отсутствия международных стандартов в этой области.

Блокирование голосования

Глава МВД Украины Арсен Аваков 16 марта сообщил, что режим охраны российских дипломатических представительств на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах". В ночь с 17 на 18 марта здания посольства России в Киеве, а также генконсульств России в Одессе, Львове и Харькове были оцеплены украинскими силовиками. Также к блокированию избирательных участков подключились украинские националисты. В итоге пока в голосовании смогли принять участие только дипломаты и работники диппредставительства.

Как сообщили ТАСС в посольстве России в Киеве, сотрудники правоохранительных органов Украины продолжают блокировать вход на избирательные участки, организованные в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах РФ в Одессе, Харькове и Львове. По данным ЦИК РФ, на консульском учете на Украине стоят 72 тысячи граждан России, имеющих право участвовать в выборах.