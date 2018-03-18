Президент Филиппин призвал другие страны выйти из Международного уголовного суда

ТАСС, 18 марта. Президент Филиппин Родриго Дутерте призвал государства, подписавшие Римский статут, который является учредительным договором Международного уголовного суда (МУС), разорвать соглашение. Соответствующее заявление глава республики сделал в воскресенье, выступая перед кадетами Военной академии на севере страны.

"Я призываю все подписавшие договор страны покинуть Международный уголовный суд. Этот документ никто не готовил, это соглашение, предложенное Евросоюзом", - цитирует его слова агентство Reuters.

14 марта Дутерте объявил об отзыве ратификации Римского статута. Это решение было принято после того, как в феврале прокуратура МУС приняла решение начать предварительное изучение ситуации на Филиппинах. Как заявила прокурор суда Фату Бенсуда, будут проанализированы "возможные преступления, совершенные с 1 июля 2016 года в контексте кампании по борьбе с распространением наркотиков, запущенной правительством страны". По ее данным, тысячи человек были убиты за употребление или продажу наркотиков, причем в некоторых случаях речь идет об убийствах без суда и следствия в ходе полицейских операций.