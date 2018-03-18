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Президент Филиппин призвал другие страны выйти из Международного уголовного суда

Международная панорама
18 марта, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

В среду Родриго Дутерте объявил об отзыве ратификации Римского статута, который является учредительным договором МУС

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ТАСС, 18 марта. Президент Филиппин Родриго Дутерте призвал государства, подписавшие Римский статут, который является учредительным договором Международного уголовного суда (МУС), разорвать соглашение. Соответствующее заявление глава республики сделал в воскресенье, выступая перед кадетами Военной академии на севере страны.

"Я призываю все подписавшие договор страны покинуть Международный уголовный суд. Этот документ никто не готовил, это соглашение, предложенное Евросоюзом", - цитирует его слова агентство Reuters.

14 марта Дутерте объявил об отзыве ратификации Римского статута. Это решение было принято после того, как в феврале прокуратура МУС приняла решение начать предварительное изучение ситуации на Филиппинах. Как заявила прокурор суда Фату Бенсуда, будут проанализированы "возможные преступления, совершенные с 1 июля 2016 года в контексте кампании по борьбе с распространением наркотиков, запущенной правительством страны". По ее данным, тысячи человек были убиты за употребление или продажу наркотиков, причем в некоторых случаях речь идет об убийствах без суда и следствия в ходе полицейских операций.

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