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СМИ: боевики двух вооруженных группировок согласились покинуть Восточную Гуту

Международная панорама
18 марта, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Группировки "Фейлак ар-Рахман" и "Ахрар аш-Шам" готовы направиться в Идлиб в случае капитуляции

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ТАСС, 18 марта. Вооруженные группировки "Фейлак ар-Рахман" и "Ахрар аш-Шам" заявили в воскресенье о согласии вывести свои формирования из Восточной Гуты. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen. По его информации, боевики объявили об этом после ультиматума сирийской армии. Обе группировки подчеркнули, что в случае капитуляции готовы направиться в провинцию Идлиб на северо-западе Сирии.

Под контролем "Фейлак ар-Рахман" остаются несколько населенных пунктов в окрестностях Дамаска (окраина столицы Джобар, предместья Эрбин, Айн-Терма, Замальке и другие). В этой зоне действуют также террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Что касается боевиков "Ахрар аш-Шам", то они окружены внутри города Хараста (8 км от Дамаска).

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По сведения агентства SANA, правительственные войска отвоевали у бандформирований 80% территории Восточной Гуты. Сирийские военные ведут боевые действия против террористов в перерывах между гуманитарными паузами, установленными по инициативе России в Восточной Гуте с 09:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) по местному времени.

Согласно информации российского Центра по примирению враждующих сторон, с начала действия гуманитарных пауз более 48 тыс. мирных сирийцев покинули этот регион на подступах к Дамаску. В воскресенье из Восточной Гуты вышло еще 25 тыс. человек.

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