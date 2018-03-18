Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: два человека погибли в результате взрыва в Кабуле

Международная панорама
18 марта, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 марта. По меньшей мере два мирных жителя погибли в воскресенье в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ), установленного на обочине дороги, в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщило агентство The Khaama Press со ссылкой на силовиков.

По его данным, инцидент произошел около 07:00 (05:30 мск) в районе Пагман. "Два мирных жителя были убиты в результате взрыва СВУ, установленного на обочине дороги, - указал агентству официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими. - По меньшей мере один человек получил ранения. Однако, пока не ясно, кто являлся целью атаки".

Ни одна из действующих на территории страны террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

По данным агентства, в совершении нападения подозревают радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), которое часто используют СВУ для совершения нападений на представителей афганских сил безопасности и правительственных чиновников. При этом, продолжает агентство, в большинстве случаев жертвами подобных вылазок становятся мирные жители.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Афганистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Штаб наблюдателей Москвы назвал самое крупное нарушение на выборах на данный момент
2
На выборах президента России проголосовали более половины избирателей
3
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
4
Выборы президента РФ завершились на Дальнем Востоке
5
Мособлизбирком подтвердил факт вброса бюллетеней на участке в Люберцах
6
Две избирательные урны опечатали в Москве из-за зафиксированных вбросов
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте о явке на выборах президента в нашем спецпроекте