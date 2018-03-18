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Националисты забросали яйцами здание генконсульства РФ в Киеве

Международная панорама
18 марта, 17:17 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, марта. /ТАСС

У здания националисты проводят акцию "Народное прекращение дипломатических отношений с Россией"

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КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Несколько десятков представителей Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) собрались у здания генерального консульства России в Киеве и забросали его яйцами. Об этом в воскресенье сообщает корреспондент ТАСС с места события.

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У здания консульства, расположенном на улице Добровольческих батальонов (бывшая улица Памфиловцев), националисты проводят акцию "Народное прекращение дипломатических отношений с Россией". В руках радикалов флаги с названием их организации, а также большой транспарант с антироссийским лозунгом.

Сейчас у дипломатического представительства находится около 50 полицейских и бойцов Национальной гвардии. Они перекрыли улицу с двух сторон с помощью трехметровой металлической сетки.

Глава МВД Украины Арсен Аваков 16 марта сообщил, что режим охраны российских дипломатических представительств на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах". В ночь с 17 на 18 марта здания посольства России в Киеве, а также генконсульств России в Одессе, Львове и Харькове были оцеплены украинскими силовиками. Также к блокированию избирательных участков подключились украинские националисты. В итоге пока в голосовании смогли принять участие только дипломаты и работники диппредставительств.

Как сообщили ТАСС в посольстве России в Киеве, сотрудники правоохранительных органов Украины продолжают блокировать вход на избирательные участки, организованные в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах РФ в Одессе, Харькове и Львове. По данным ЦИК РФ, на консульском учете на Украине стоят 72 тысячи граждан России, имеющих право участвовать в голосовании.

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