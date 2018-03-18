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Наблюдатели ОДКБ заявили, что выборы главы РФ проходят в соответствии с законодательством

Международная панорама
18 марта, 17:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, марта. /ТАСС

По состоянию на 17:00 мск, наблюдатели от Организации Договора о коллективной безопасности отметили, что выборы проходят "в соответствии с международными стандартами и принципами"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Голосование на выборах президента в России проходит в соответствии с законодательством и международными стандартами и принципами. Такую оценку высказал на брифинге для журналистов в Петербурге руководитель миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов.

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"Хочу заявить от имени парламентской миссии ОДКБ, что президентские выборы 18 марта в РФ идут спокойно, в соответствии с российским законодательством. Плюрализм мнений есть, для всех кандидатов есть равные права, у избирателей никаких проблем нет", - сказал он.

Координатор наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ отметил также позитивные сдвиги с точки зрения активности избирателей по сравнению с предыдущими выборами. "На этот момент серьезных нарушений нет, серьезных жалоб нет", - подчеркнул Шармазанов.

По состоянию на 17:00 мск, наблюдатели от ОДКБ отметили, что выборы проходят "в соответствии с международными стандартами и принципами".

Наблюдатели от ОДКБ также указали на высокую активность избирателей и высокую подготовленность сотрудников избирательных комиссий, которые, по их словам, четко и корректно отвечали на любые вопросы.

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