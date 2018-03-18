СМИ: курды объявили о переходе к партизанской борьбе против турецких войск в Африне

ТАСС, 18 марта. Курдские отряды "Сил народной самообороны" (СНС), покинувшие административный центр Африн (65 км от Алеппо), объявили о переходе к тактике партизанской войны против турецких войск на севере Сирии. Об этом говорится в заявлении командования СНС, переданном в воскресенье агентством Firat. В нем сообщается, что курдские бойцы "сохранили свой потенциал и организуют повсеместное вооруженное сопротивление интервентам".

Турецкие войска и формирования так называемой Сирийской свободной армии вошли в воскресенье в город Африн после военной операции против СНС, которая продолжалась с 20 января. По информации Firat, жертвами турецких авиаударов и обстрелов за последние дни стали 289 человек, в том числе свыше 40 детей.