Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: курды объявили о переходе к партизанской борьбе против турецких войск в Африне

Международная панорама
18 марта, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Курдские бойцы "сохранили свой потенциал и организуют повсеместное вооруженное сопротивление интервентам", сообщает агенство Firat

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 марта. Курдские отряды "Сил народной самообороны" (СНС), покинувшие административный центр Африн (65 км от Алеппо), объявили о переходе к тактике партизанской войны против турецких войск на севере Сирии. Об этом говорится в заявлении командования СНС, переданном в воскресенье агентством Firat. В нем сообщается, что курдские бойцы "сохранили свой потенциал и организуют повсеместное вооруженное сопротивление интервентам".

Турецкие войска и формирования так называемой Сирийской свободной армии вошли в воскресенье в город Африн после военной операции против СНС, которая продолжалась с 20 января. По информации Firat, жертвами турецких авиаударов и обстрелов за последние дни стали 289 человек, в том числе свыше 40 детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
Страны
Сирия Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
2
Косачев: провокации на выборах президента РФ в США обернутся против Вашингтона
3
ЦИК: результаты голосования на участке в Люберцах могут аннулировать из-за вброса
4
ЦИК: явка на выборах президента РФ составляет 59,5% к 19:00 мск
5
МВД: с начала избирательной кампании в РФ возбуждено 13 уголовных дел
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Выборы президента РФ завершились на Дальнем Востоке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
В России завершаются выборы президента. Еще не поздно проголосовать!