АВС: отравляющее вещество могло находиться в вентиляции автомобиля Скрипаля

ТАСС, 18 марта. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли подвергнуться воздействию отравляющего вещества через вентиляционную систему принадлежащего Скрипалю автомобиля BMW. Такую версию приводит в воскресенье телеканал АВС со ссылкой на источники.

Использованное вещество якобы попало в вентиляцию автомобиля в виде порошка. Попытка отравления Скрипаля при этом рассматривается следствием как "покушение на убийство". Количество пострадавших при инциденте в Солсбери, по данным источников, составляет 38 человек, это число может вырасти.

Газета Sunday Times приводила и другие версии отравления Скрипаля. Как отмечало издание, отравляющее вещество могло находиться на дверцах автомобиля, сиденьях или руле, его могли поместить на одежду отца и дочери или подбросить в багаж Юлии Скрипаль.

Ранее посол РФ в Лондоне Александр Яковенко в разговоре с российскими журналистами отметил, что британская пресса регулярно представляет новые версии покушения на Скрипаля и его дочь, однако ни одна из них не была официально прокомментирована властями королевства. Такая ситуация, по мнению посла, является "очень серьезной игрой с общественным мнением".

Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.

В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.