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Встреча представителей Республики Корея и КНДР пройдет в Хельсинки

Международная панорама
18 марта, 18:47 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 18, марта. /ТАСС

Представитель МИД Финляндии Веса Хяккинен сообщила, что стороны обсудят ситуацию в Северо-Восточной Азии с академической точки зрения

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 марта. /ТАСС/. Встреча представителей Республики Корея и КНДР должна состояться в Хельсинки в ближайшее время, она не связана с визитом главы северокорейского МИД в Швецию. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС представитель МИД Финляндии Веса Хяккинен.

"Это рутинная встреча в длинном ряду подобных встреч для обсуждения ситуации в Северо-Восточной Азии с академической точки зрения", - сказал Хяккинен.

Он отметил, что это означает, что во встрече принимают участие представители нескольких стран, однако она не затрагивает вопросы политики безопасности. "Она никак не связана, например, в посещением Швеции главы МИД Северной Кореи", - добавил Хяккинен.

Как сообщила телекомпания Yle, в 14:00 по местному времени (15:00 мск) в столицу Финляндии должен был прибыть рейсом из Пекина заместитель руководителя отдела Северной Америки МИД КНДР Цой Кан Ир.

Ранее министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём и глава МИД КНДР Ли Ён Хо в ходе визита последнего в Стокгольм 15-17 марта обсудили возможности и вызовы для достижения мирного решения ситуации на Корейском полуострове.

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Страны
КНДР Швеция Финляндия Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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