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Конгрессмен США уверен, что уволенный замдиректора ФБР сам подорвал к себе доверие

Международная панорама
18 марта, 18:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, марта. /ТАСС

Также положительно отозвался об увольнении Маккейба председатель юридического комитета Палаты представителей Боб Гудлатт

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ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Бывший заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Эндрю Маккейб, отправленный в отставку в минувшую пятницу, сам подорвал к себе доверие и настроил против себя своих же коллег по ведомству. Такое мнение выразил в воскресенье в интервью телеканалу Fox News конгрессмен Трей Гауди (республиканец, от штата Южная Каролина), который возглавляет комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей.

"Энди Маккейб сам подорвал доверие к себе. Если у него есть проблемы с авторитетом, ему стоит взглянуть на себя", - сказал законодатель. "Двух мнений быть не может - его рекомендовало уволить ФБР, а не сумасшедшие республиканцы в Палате представителей и не администрация Трампа: то были товарищи - агенты бюро", - заявил Гауди.

Положительно отозвался об увольнении Маккейба и председатель юридического комитета той же палаты Боб Гудлатт (республиканец, от штата Вирджиния). "Я думаю, что генпрокурор [Джефф Сешнс] поступил правильно. Это было сообразным решением, учитывая сообщения о том, что [Маккейб] организовывал утечки внутренней информации в СМИ, а также предоставлял ложные сведения по поводу этих утечек тем, кто вел на этот счет расследование", - считает законодатель.

Увольнение Маккейба

В пятницу министр юстиции США Джефф Сешнс заявил, что решил уволить Маккейба, который принимал активное участие в расследованиях, касавшихся президентских выборов 2016 года. По словам министра, профильное подразделение ФБР рассмотрело доклад об утверждениях о неправомерном поведении Маккейба и предложило его уволить. Согласно результатам проведенной проверки было установлено, что замглавы ФБР, "не имея на то разрешения, раскрыл информацию новостному изданию и в ряде случаев не был откровенен, даже находясь под присягой".

Позднее Маккейб распространил заявление касающееся своего отстранения, в котором рассказал о давлении со стороны администрации, постоянной открытой критике со стороны президента США Дональда Трампа, а также изложил свою версию истории с утечками информации в СМИ.

"Расследование Управления генерального инспектора минюста было сосредоточено на информации, которой я решил поделиться с репортером через моего представителя по связям с общественностью и юрисконсульта. Будучи заместителем директора, я был одним из немногих людей, имевших законное право это делать. Это не было ни для кого секретом и происходило несколько дней и другие - включая директора - были в курсе контактов с репортером", - указал в заявлении бывший замдиректора ФБР.

Записки экс-замдиректора

В субботу ряд американских СМИ сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Маккейб в бытность и. о. директора ФБР во время встреч с Трампом делал записи, в которых отражалось содержание бесед. Позднее также сообщалось, что Маккейб дал показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, ведущему расследование приписываемых России попыток вмешательства в американские выборы, и передал ему означенные документы. Трамп в воскресенье заявил, что при нем Маккейб не делал никаких заметок, предположив, что речь идет о неких несуществующих документах.

В ситуации с Коми такие заметки спровоцировали большой резонанс, в том числе после того, как во время слушаний в сенатском спецкомитете по разведке Коми рассказал, что через друга намеренно передал СМИ записку, составленную после разговора с Трампом в Белом доме. Бывший глава ФБР заявил, что таким образом рассчитывал ускорить назначение минюстом спецпрокурора для координации расследования утверждений о вмешательстве РФ в выборы.

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