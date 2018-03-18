В США сенаторы-республиканцы предостерегают Трампа от увольнения спецпрокурора Мюллера

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Ряд американских сенаторов-республиканцев выступил в воскресенье с предостережением в адрес президента США Дональда Трампа, заявив, что ему не следует увольнять спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство РФ в выборы в Соединенных Штатах. Они считают, что возможное отстранение может иметь негативные последствия как для самого президента, так и для его администрации.

В субботу Трамп написал в Twitter, что расследование Мюллера не должно было быть инициировано, поскольку никакого сговора предвыборной кампании республиканца с Москвой не было, в тот же день глава команды юристов президента Джон Дауд заявил, что рассчитывает на скорое закрытие спецпрокурором разбирательства. Сенатор Джефф Флейк (от штата Аризона), выступая в воскресенье в эфире телеканала CNN, выразил мнение, что последние заявления Трампа могут свидетельствовать о его намерении уволить Мюллера. "Я не знаю, что именно грозит Мюллеру, но, похоже, что все к этому идет", - сказал он, имея в виду возможность увольнения. По мнению сенатора, такое решение было бы для президента неразумным поступком.

"Мы в Конгрессе не можем допустить этого, - указал Флейк. - Поэтому я ожидаю в ближайшие дни значительного сопротивления [со стороны законодателей], направленного на то, чтобы убедить президента не делать этого".

Сенатор Линдси Грэм (от штата Южная Каролина), выступая на том же телеканале, заявил, что не видит никаких причин для увольнения спецпрокурора. "У него должна быть возможность делать свою работу независимо и без любого политического влияния", - отметил Грэм. Он подчеркнул, что увольнение Трампом Мюллера крайне негативно скажется на нынешней администрации. "Как я уже говорил в прошлом, если он [Трамп] попытается сделать это [уволить спецпрокурора], это будет началом конца его президентства, потому что наша страна соблюдает законы", - заявил сенатор.

С мая прошлого года Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США в 2016 году. На данный момент в рамках разбирательства обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых - пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.