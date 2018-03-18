Франция не признает проведение выборов президента РФ в Крыму

ПАРИЖ, 18 марта. /ТАСС/. Франция не намерена признавать проведения на территории Крыма выборов президента России. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении министерства иностранных дел Франции.

"Четыре года спустя после произошедшей незаконной аннексии Автономной республики Крым, а также Севастополя Франция самым решительным образом подтверждает свою приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Крыма в рамках международно признанных границ", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что "намерение оспаривать с помощью силы существующие границы противоречит нормам международного права, в том числе и тем международным обязательствам, которые взяла на себя Россия". "Франция не признает проведения нынешних российских президентских выборов в Крыму", - подчеркивает МИД страны.

Дипломатическое ведомство сообщает также, что Франция "выражает озабоченность милитаризацией крымского полуострова и ухудшением там ситуации с правами человека, в частности в том, что касается крымских татар". В этой связи она "осуждает проведение дискриминации на основе принадлежности к какой-либо этнической или религиозной общине".

В заявлении МИД сообщается, что министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан совершит 22 и 23 марта визит в Киев, чтобы провести переговоры с украинским руководством, "в частности, относительно ситуации в Крыму и Донбассе".

Воссоединение Крыма с РФ произошло в марте 2014 года. Тогда по итогам проведенного властями Крыма и Севастополя референдума 96,7% и 95,6% его участников высказались за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав страны 18 марта 2014 года. 21 марта Федеральное Собрание ратифицировало документ. Киев отказался признавать Крым частью России.