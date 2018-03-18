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Омбудсмен Украины не обнаружила случаев недопуска на выборы президента РФ в стране

Международная панорама
18 марта, 20:08 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, марта. /ТАСС

Людмила Денисова заявила, что россияне не обращались в региональный офис уполномоченного по правам человека с заявлениями о нарушении их избирательных прав

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КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что по результатам наблюдений за выборами президента России в дипломатических представительствах на Украине нарушений выявлено не было.

"По результатам выезда в российские дипломатические и консульские учреждения региональные представители уполномоченного в Одесской, Львовской, Харьковской и Черниговской областях и в городе Киеве проинформировали, что нарушений, связанных с недопуском, выявлено не было", - говорится в заявлении украинского омбудсмена.

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Денисова добавила, что россияне не обращались в региональный офис уполномоченного по правам человека или к его региональным представителям с заявлениями о нарушении их избирательных прав.

Ранее 18 марта омбудсмен РФ Татьяна Москалькова обсудила по телефону с украинской коллегой ситуацию с недопуском российских граждан в консульские учреждения для участия в голосовании на выборах президента. По итогам разговора она сообщила журналистам, что омбудсмен Украины пообещала разобраться в ситуации.

Организации украинских националистов 8 марта заявили, что сорвут голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России на Украине. Позднее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать 18 марта доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".

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